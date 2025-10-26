Nevşehir Belediyesi tarafından, ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yeri sahiplerine yönelik sertifikalı eğitim programı gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ev sahipliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince hayata geçirildi.

Paşa Konağı'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 14. maddesi kapsamında çeşitli konularda bilgi verildi.

Eğitim içeriğinde; Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği, Hayvan ekolojisi, davranışı, bakım ve beslenmesi; Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik ile Zoonotik hastalıkların önlenmesi gibi başlıklar yer aldı.

Yaklaşık 30 katılımcının yer aldığı eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.