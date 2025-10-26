Antika meraklılarını bir araya getiren Nevşehir Antika Pazarı Nevşehir Kalesi'nde üçüncü defa hizmete açılıyor. Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir antika pazarına ev sahipliği yapacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi'nin kültürel faaliyetler çerçevesinde düzenleyeceği etkinlik ayda 1 defa her ayın son haftası Pazar günü gerçekleştiriliyor. Bugün Nevşehir Kalesi'nde düzenlenecek olan antika pazarı akşam 20.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak.

2 aydır düzenlenen ve büyük rağbet gören Nevşehir Antika Pazarı'nı vatandaşlar çocuklarıyla, eşleriyle ailecek ziyaret ederek güzel vakit geçiriyor. Hem şehir içinden hem de şehir dışından antika severlerin yoğun katılım gösterdiği ve tarihin yaşatıldığı etkinlik ayda 1 kez Nevşehir Kalesi'nde düzenleniyor.

Ayın son haftası Pazar günü Nevşehir Kalesi'nden düzenlenmeye devam edilecek etkinlik, antika ve koleksiyon meraklılarına tarihi atmosfer içerisinde alışveriş ve gezinti imkanı sunarken, bölgedeki kültürel ve turistik hareketliliğe de katkı sağlıyor. Çevre illerden ve farklı bölgelerden de gelen satıcı ve alıcıların bir araya geldiği pazarda; eski paralar, tarihi gramofonlar, pikaplar, plaklar, gaz lambaları, at arabası, kanı tekerlekleri, eski saatler, porselenler gibi antika değeri taşıyan birçok eşya vatandaşların beğenisine sunuluyor.