Nevşehir Belediyesi tarafından 2. gerçekleştirilen Tavla Turnuvası rekabet ve heyecan dolu anlara sahne oldu. 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde oynanan eleme müsabakalarına toplam 64 yarışmacı katıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın eşleşmelerinde yarı finalde Mehmet Ali Akpolat, Mehmet İpek'i yenerek finale kalırken diğer eşleşmede Barış Şahin, Gökmen İnan'ı yenerek finale kaldı.

Nevşehir'in en gözde mekanlarından birisi olan Pfozheim Park NevMekan Cafe'de düzenlenen turnuvaya katılım sağlayan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'nin birbirinden farklı spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Kıyasıya rekabet içinde yaklaşık 4 gün süren müsabakalar, heyecan dolu anlara sahne olurken final müsabakasında Barış Şahin'i 5-1 lik skorla yenen Mehmet Ali Akpolat Nevşehir Belediyesi Tavla Şampiyonu oldu.

Birinci yarışmacıya sıcak hava balon turu ikinciye ise at turu hediye edildi.