Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Sünnet Şöleni eğlence programı renkli görüntülere sahne oldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni kapsamında, geride bıraktığımız haftalarda sünnetleri yapılan çocuklar için coşkulu bir program düzenlendi. Sünnet kıyafetlerini giyerek aileleri ile birlikte Alyans Düğün Salonunda bir araya gelen çocuklar ve aileleri gönüllerince bir gün yaşadı.

Sünnet Şöleni kapsamında eğlence programı sonrası Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hafta Sonu Şenliği etkinliklerine katılan çocuklar Damla’nın Dolabı Çocuk Tiyatrosu ile Ters Yüz 2 ve Kung Fu Panda 4 Animasyon filmini izledi. İlk kez Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan ve geleneksel hale gelen Sünnet Şöleni’nde unutamayacakları bir gün yaşayarak doyasıya eğlenen çocuklarla birlikte aileleri Başkan Arı’ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı konuşmada “Allah bütün çocuklarımızın bahtını açık eylesin, bu çocuklar yarının çok daha güzel Nevşehir’i ve çok daha güzel Türkiyesi’nin mimarları olacak inşallah. Bugün çocuklarımız için eğlenceli etkinlikler düzenledik. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Vatandaşlar Belediye Başkanı Rasim Arı’ya büyük ilgi gösterirken Arı, çocuklarla ve aileleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.