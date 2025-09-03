Meteoroloji'nin yayımladığı günlük rapora göre Türkiye'nin kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Artvin, Rize ve Trabzon'un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Doğu Anadolu batısında şiddetli eseceği ve bu konuda dikkatli olunması istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda yağış ve rüzgara karşı da iki ayrı kuvvetli uyarı yapıldı.

Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenirken, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek olan rüzgara karşı da dikkatli olunması istendi.