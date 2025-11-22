Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen Ev Aksesuarları Hazırlama kursunda; kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitabı ve okumayı sevme ve sevdirmeye yönelik, kursiyerlere özgü kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Ev Aksesuarları Hazırlama kursunda ders başlamadan önce kursiyerlere kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğin ortak amacı olarak kursiyerlere okuma alışkanlığı kazandırarak, kitabı ve okumayı sevdirmek hedeflendi.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezinde (KAÇEM) ve Nevşehir Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa açılan Ev Aksesuarları Hazırlama kursunda dersin ilk 15 dakikasında kursiyerlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitabı ve okumayı desteklemeye yönelik düzenlenen okuma etkinliği kursiyerler tarafından tam not aldı.

Etkinliğe katılan kursiyerler kitap okuma alışkanlığının toplumda yaygınlaşması için gayret edeceklerini ve bu konuda gönüllü çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler.