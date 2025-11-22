Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek ve ilçenin sosyal alanlarını daha da zenginleştirmek amacıyla Demokrasi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 2 mahallede sosyal tesis yapacaklarını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Vizyon projeleri hayata geçirerek ilçeye hem sosyal-kültürel açıdan hem de ekonomik olarak önemli katkı sağladıklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'İlçemizde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek, onların sosyalleşip zaman geçirmesi için birçok sosyal projeyi hayata geçiriyoruz. Eğitimden kültüre, sağlıktan sosyal faaliyetlere, kentsel dönüşümden yeşil alanlara, ulaşıma kadar birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu kapsamda hem Osmanlı Mahallemize hem de Demokrasi Mahallemize butik, her yaştan vatandaşımıza hitap edecek fonksiyonlarıyla iki adet sosyal tesis yapacağız. Amacımız, mahallelerde hemşehrilerimizin kaliteli zaman geçirebileceği, nitelikli, modern bir yaşam alanları oluşturmak.

Bu yeni sosyal tesislerimiz, inşallah ilçemize değer katacak ve sosyal hayatı daha da canlandıracak. Osmanlı Mahallesi, Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan park alanı içine yapacağımız sosyal tesiste dinlenme alanları, kafeterya yer alacak. Kadınlar, gençler ve yaşlılarımız olmak üzere her yaş grubuna hizmet edecek. Aynı şekilde benzer bir diğer sosyal tesisimizi de Demokrasi Mahallemize yapacağız. Birçok yaştan vatandaşımız burada keyifle dolu dolu zaman geçirecekler. Tesisimiz tamamlandığında vatandaşların buluşma noktası haline gelecek. Şimdiden Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim.' dedi.