U16 Kadınlar Altın Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı, 24 - 26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da ODTÜ Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası müsabakalarında önemli bir başarı elde ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Cumhuriyetin 102. yılı vesilesiyle düzenlenen organizasyonda güçlü rakiplerine karşı üstün mücadele sergileyen Nevşehir Belediyesi SK U16 Kadın Sutopu Takımı, takım disiplini, oyun stratejisi ve genç sporcularının azmiyle dikkat çekerek kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Turnuva genel sıralaması ise 1. Dalton Koleji SK, 2. ODTÜ SK ve 3. Nevşehir Belediyesi SK olarak tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından elde edilen derecelerin kulübün altyapı başarısını gözler önüne sererken genç takımın gelecekte çok daha büyük başarılar kazanacağına inancının arttığı ifade edildi. Kulüp yetkilileri ayrıca sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek organizasyonlara yoğun bir çalışma temposuyla hazırlanacak.