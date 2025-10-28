Uşak'ta düzenlenen Cumhuriyet Bayramı İller Arası Kick Boks Şampiyonası, Pazaryeri'nin genç yıldızlarının unutulmaz zaferine sahne oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 400 sporcunun mücadele ettiği dev turnuvada, Bilecik'in gururu Pazaryeri ilçesinden katılan 4 sporcu, tamamı altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporseverleri gururlandıran bu zafer, küçük bir ilçeden büyük başarılara koşan gençlerin azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

ALTINLAR PAZARYERİ'NE YAĞDI!

Pazaryeri'nin şampiyonları, ter döktükleri her raundun sonunda zirveye adlarını yazdırdı: Ömer Faruk Özbay - 32 kg Kick Light Yıldız Erkeklerde Mert Demir - 63.5 kg Low Kick Genç Erkeklerde Fatma Gül Yağcı - 60 kg Low Kick Genç Bayanlarda Tuba Nur Yağcı - 60 kg Kick Light Yıldız Bayanlarda mücadele ettikleri tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı Pazaryeri'ne getirdi.

ANTRENÖR FEHMİ PİLİÇ: 'BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL!'

Pazaryeri Spor ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Fehmi Piliç, başarıların disiplinli çalışmanın ve inancın ürünü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Sporcularımızın kazandığı bu madalyalar, yıllardır süren emek ve kararlılığın sonucudur. Türkiye Şampiyonası öncesinde elde edilen bu zafer, onların özgüvenini zirveye taşıdı. Hedefimiz; milli takıma sporcu kazandırmak ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek.'

Piliç, desteklerinden dolayı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e teşekkür edip 'Onların desteği, bu başarının en büyük gücü oldu.' dedi.

CUMHURİYET COŞKUSUNA ALTIN TAÇ

Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına yakışır şekilde gelen bu zafer, Pazaryeri'nde büyük bir sevinç yarattı. Azim, disiplin ve inancın sembolü olan Pazaryeri KickBoks takımı ilçenin adını bir kez daha altın harflerle Türkiye'ye yazdırdı.