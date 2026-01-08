Nevşehir Belediye Meclisi 2026 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Rasim Arı Başkanlığında yapıldı.
NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda bir araya geldi.
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler, Hasan İler ve Veli Kırşehirli katıldı.
Toplantının açılışında meclis üyelerini selamlayan Belediye Başkanı Rasim Arı 'Alacağımız kararların şehrimiz, memleketimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum' diye konuştu.