Toplantının açılışında meclis üyelerini selamlayan Belediye Başkanı Rasim Arı 'Alacağımız kararların şehrimiz, memleketimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum' diye konuştu.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler, Hasan İler ve Veli Kırşehirli katıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda bir araya geldi.

