Konya Şeker, üretici ortaklarına yönelik düzenlediği Genç Çiftçi Programı'nda genç çiftçilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Programda suyun tarımdaki önemi vurgulanırken, üniversite laboratuvarlarının çiftçilerin hizmetinde olduğu duyuruldu.

KONYA (İGFA) - Konya Şeker, tarımın geleceğini genç çiftçilerle şekillendirmek amacıyla Genç Çiftçi Programı düzenledi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Konya Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Harun Aydın, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya Şeker yöneticileri, genç çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Kılıç, KGTÜ'nün çiftçilerle sürekli iş birliği içinde olduğunu belirterek üniversite laboratuvarlarının üreticilere bilimsel ve teknolojik destek sağladığını ifade etti. Kılıç, özellikle mikrobiyoloji laboratuvarlarında sürdürülebilir tarım çözümleri geliştirdiklerini ve çiftçilerin her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Harun Aydın ise Gençlik Kampları'nda tarım temalı programların ilk kez 2025'te hayata geçirildiğini, Türkiye genelinden gelen gençlere hem teorik eğitim hem de uygulama deneyimi sunulduğunu aktardı. Eğitimler KGTÜ iş birliğiyle düzenlenirken, saha gezileri ve iş yeri ziyaretleriyle bilgiler pekiştirildi.

Programda konuşan Ramazan Erkoyuncu, genç çiftçilerin tarımın geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Erkoyuncu, suyun tarımda hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Konya Ovası'na su aktarımının yetersizliğini dile getirdi ve yer altı su kaynaklarının ciddi tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Erkoyuncu, susuz tarımın mümkün olmadığını belirterek, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve teknolojiyi sahaya yansıtmak için programların devam edeceğini ifade etti.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi laboratuvarlarının çiftçilerin kullanımına açık olduğuna da değinen Erkoyuncu, teknik ekiplerin üreticilere en verimli ve sürdürülebilir üretim yöntemleri konusunda destek sunduğunu aktardı. Program, Başkan Ramazan Erkoyuncu'nun çiftçilerden gelen soruları yanıtlaması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.