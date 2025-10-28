Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, 2025 yılının ilk 9 ayına yönelik finansal sonuçlarını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Naturelgaz, 2025 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarda güçlü bir performans sergiledi.

Şirket, bu dönemde satış hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırarak 248 milyon Sm³'e yükseltti. Ayrıca Şirket bu dönemde Muş ili Bulanık ilçesi Esenlik köyünde bulunan toplam kurulu gücü 18,4 MWp/15 MWe olan Güneş Enerji Santralini devreye alarak faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye başladı.

Şirket, uyguladığı maliyet optimizasyonu, operasyonel süreçlerdeki verimlilik bazlı çalışmalar ve satış hacmi büyümesi sayesinde, FAVÖK'ünü yüzde 26 artışla 1 milyar 144 milyon TL'ye, net karını ise yüzde 205 artışla 533 milyon TL'ye çıkardı. Şirketin vergi öncesi karı yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 232'lik artışla 953 milyon TL'ye ulaştı.

'YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ'

Şirket'in 2025 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, 'Bu dönem Şirketimiz için önemli bir yatırımın meyvesini toplama döneminin başlangıcıydı. Muş'taki GES projemizi Temmuz ayı itibariyle devreye aldık. Bu yatırım sayesinde faaliyetlerimiz için ihtiyaç duyduğumuz enerji miktarının önemli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Öte yandan yılın ilk dokuz aylık döneminde taşımalı doğalgaz pazarındaki güçlü konumumuzu devam ettirdik. Ayrıca dönem içerisinde taşıma ünitelerine ve taşıtlarımıza ilaveler yaparak lojistik ağımızı güçlendirdik. Şehir gazı iş kolumuzun ağırlığının yüksek olduğu kış aylarına yüksek hacim ve karlılık hedefleriyle giriyoruz' dedi.