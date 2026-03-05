Ağrı'da Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can, bölgede yaşanan uluslararası gelişmelerin sınır ticaretini olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle İran hattında yaşanan güvenlik sorunlarının Doğubayazıt ekonomisini ciddi şekilde sarstığını söyledi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD, İran ve İsrail arasında yaşanan gerilimlerin sınır ticaretine doğrudan yansıdığını söyledi.

Doğubayazıt'ın ekonomisinin büyük ölçüde Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden yürütülen ticarete bağlı olduğunu vurgulayan Başkan Cemal Can, bölgede güven ortamının zayıflamasının ticari hareketliliği durma noktasına getirdiğini dile getirdi. Can, 'Doğubayazıt ekonomisinin kalbi Gürbulak Sınır Kapısı'nda atıyor. Ancak bölgede savaş ihtimali ve güvenlik endişeleri arttıkça ticaret de aynı ölçüde geriliyor. Güven ortamının olmadığı yerde ticaretin sürdürülebilir olması mümkün değil' dedi.

İran tarafında yaşanan belirsizliklerin de ticari ilişkileri zora soktuğunu belirten Cemal Can, sınır hattında yaşanan her gelişmenin doğrudan Doğubayazıt esnafını etkilediğini söyledi. Günlük ticaretle geçimini sağlayan birçok esnafın bu durumdan ciddi şekilde etkilendiğini ifade eden Can, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Doğubayazıt'ın yıllardır sınır ticareti sayesinde ayakta duran bir ekonomi yapısına sahip olduğunu hatırlattı.

Bu bölgedeki esnafın önemli bir kısmının sınır ticaretiyle geçimini sağladığını vurgulayan Can, 'Günlük ticaretin sekteye uğraması sadece Doğubayazıt'ı değil, bölgedeki birçok sektörü de doğrudan etkiliyor. Gürbulak'ta yaşanan en küçük bir aksama dahi şehir ekonomisinde büyük bir daralma yaratıyor. Bölgede istikrar ve güven ortamının sağlanmasının ticaret açısından hayati önem taşıyor' diye konuştu.

Uluslararası gelişmelerin yakından takip edildiğini ve sınır ticaretinin yeniden canlanması için diplomatik ve ekonomik süreçlerin önem taşıdığını ifade eden Cemal Can, bölge ekonomisinin yeniden hareketlenebilmesi için güven ortamının yeniden tesis edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.