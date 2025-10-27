AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, BEYSU Tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. 18 bin metrekare kapalı alana sahip yatırım, güncel bedelle 1 milyar 130 milyon liraya mal oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beysu'nun yeni tesisleri hizmete açıldı.

Beyşehir Doğanbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, tesisin hijyen yönünden dünya ölçeğinin çok üstünde olduğunu ifade ederek, 'El değmeden üretilen suyun ana membaı, 'yukarı dağımız, bereket dediğimiz dağımız', oradan buraya intikal ediyor. Suyumuz hem pet şişeler, hem de cam şişler içinde vatandaşımıza hizmet verecek. Böyle güzel bir tesisi bugün Uğur Başkanımın marifeti ve onun talimatıyla 1 milyar 130 bin lirayı bulan bir maliyetle hizmete açıyoruz. Beyşehir halkı adına Uğur Başkanıma minnet ve şükranlarımızı sunuyorum' diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyeciliğin' sadece bir slogan değil, tüm Türkiye'ye hatta görevlerinden dolayı Türk dünyasına ve dünyadaki belediyelere örnek bir model olduğunu belirtti. Başkan Altay, 'Bu modelin temelinde birlikte çalışma kültürü var. Bakın burada teşkilatlarımız var. Milletvekillerimizi temsilen sizin evladınız kıymetli Mustafa Hakan Özer milletvekilimiz var. İlçe belediye başkanlarımız var. Çalışma arkadaşlarımızla hep beraber buradayız ve Konya için bir iyilik varsa hep beraber hareket etmeyi, 'ben' demeden 'biz' demeyi başaran bir anlayışla şehrimize hizmet ediyoruz. 'Konya Modeli Belediyeciliğin' bir diğer özelliği de geçmişte olan iyiliklerin üstüne koyarak yoluna devam edebilmek.' diye konuştu.

'AYNI ANDA BİRÇOK SERTİFİKAYI ALMIŞ TÜRKİYE'NİN İLK TESİSİ'

18 bin metrekare kapalı alanı ile güncel bedelle 1 milyar 130 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Altay, 'Böylece Beysu adeta küllerinden yeniden doğdu. Sadece plastik şişeden değil, piyasada olan bütün ürünleri şişeleyebilecek önemli bir tesisi bugün hep birlikte açmış olacağız. Bu tesisin bizim açımızdan bir önemi de aynı anda birçok sertifikayı almış Türkiye'nin ilk tesisi olması. Son dönemde yapılan en yeni tesis. Bütün sağlık, hijyen kuralları dikkate alınarak, el değmeden şişeleme yapılabilen kaynaklarını çeşitlendirdiğimiz bir tesisi burada hayata geçirmiş oluyoruz. Ayrıca çatısına 2.7 megavatlık bir güneş enerjisi paneli ile de tesisimiz enerjisini büyük bir kısmını GES'ten karşılıyor. Ona da çok ciddi bir yatırım gerçekleştirmiş olduk' dedi.

Konuşmaların ardından Beysu Tesislerinin dualarla açılışı yapıldıktan sonra protokol mensupları tesiste incelemelerde bulundu.

Açılış programına; ilçe belediye başkanları, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Veli Vural, BBP Konya İl Başkan Vekili Mehmet Atasağun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, Konyaspor Başkanı Ömer Atiker de katıldı.

BEYSU; TÜRKİYE'DEKİ ÜÇ SERTİFİKAYA SAHİP SU FABRİKALARINDAN BİRİ

36 bin 396 metrekare kurulu, 18 bin metrekare de kapalı alana sahip tesis, saatte 128 bin 760 litre dolum yapılabilirken günlük 35 ile 60 tır arasında ürün sevkiyatı yapılabiliyor. Sıfır Atık belgesine sahip tesis ayrıca; BRC, FSSC 22000 ve HELAL sertifikalarının üçünün birden olduğu Türkiye'deki ilk su fabrikalarından biri olma özelliği taşıyor.