Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde yaklaşık 85 bin firma ve 9,3 milyon ürünün denetlendiğini, toplam 631 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Fahiş fiyat, emlak, kuyum ve otomotiv sektörlerine ağır cezalar verildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde, fahiş fiyat uygulamalarına 174,3 milyon TL, emlak sektörüne 7,5 milyon TL, kuyum sektörüne 1,1 milyar TL ve otomotiv sektörüne 732,9 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ticari elektronik iletişim, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde ise yaklaşık 10 milyon TL cezaya hükmedildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 2026'nın ilk iki ayında 10 bin 253 firmayı denetledi. Aykırılık tespit edilen 352 firmaya toplam 272,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, sözleşme ihlalleri 234,1 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar 34,4 milyon TL ve ürün güvenliği ihlalleri 3,8 milyon TL ceza ile sonuçlandı.

81 İL GENELİNDE DENETİMLER

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde 58 bin 793 firmayı denetledi ve 12 bin 959 firmaya 165,2 milyon TL ceza uyguladı. İstanbul'da tespit edilen 30.019 ürüne 131,5 milyon TL, Ankara'da 2,6 milyon, Antalya'da ise 1,2 milyon ürün denetlendi.

REKABET KURUMU CEZALARI

Rekabet Kurumu da 2025 yılında 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza verirken, 2026'nın Ocak-Şubat döneminde bilişim, gıda ve tarım sektörlerinde hizmet veren 32 firmaya 3,1 milyar TL ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara karşı mücadeleye devam ederek iç piyasada denge sağlamayı ve tüketicilerin refahını korumayı öncelik olarak belirledi.