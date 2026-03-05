TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Orta Doğu'daki savaş ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle piyasalarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, Eşel Mobil Sistemi'nin uygulanmasının esnaf ve vatandaş açısından fiyat istikrarını sağlayacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarına ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, Eşel Mobil Sistemi uygulamasının piyasalara nefes aldıracağını belirtti.

Bendevi Palandöken, 'Orta Doğu'daki savaş nedeniyle piyasada olumsuzluklar yaşanıyor. Eşel Mobil Sistemi'nin hemen hükümet tarafından uygulanması, esnaf ve vatandaşın fiyatlardaki istikrarını bozacak unsurları ortadan kaldıracak. Böylece pompaya yansıyan fiyatların sübvanse edilmesi sağlanacak' dedi. Enerji maliyetlerinin, hem imalat sektöründe hem de ticari ve özel araç kullanan vatandaşın yaşamında en büyük girdi kalemi olduğuna dikkat çeken Palandöken, 'Petrol, doğalgaz ve elektrik zamları en çok maliyetleri artıran unsurlardı. Sistem sayesinde esnaf ve sanatkârın, nihai tüketiciye ürün ulaştırırken fiyat artışını önlemiş olacağız. Böylelikle enflasyondaki yükselme de yavaşlayacak' ifadelerini kullandı.

EŞEL MOBİL KARARI PİYASAYI RAHATLATACAK



Orta Doğu'daki savaş nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı, dolayısıyla bu Eşel Mobil Sistemi uygulamasının hemen hükümetten alması piyasayı rahatlatacak. Hem esnaf sanatkârın hem vatandaşımızın fiyatlardaki istikrarını bozacak unsurlar da: pic.twitter.com/RBNmnBGYae — Bendevi Palandöken (@B_Palandoken) March 5, 2026

Bendevi Palandöken Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı insani sıkıntılara da değinerek, 'Çocuklarımızın katledilmesine ve uluslararası seyircilerin duyarsız kalmasına artık bir son verilmeli. İnsanların feryatları ve görüntülerinin tüm dünyaya ulaşması, bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasının önemini gösteriyor' dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Eşel Mobil Sistemi ile hem piyasalarda fiyat istikrarının sağlanacağını, hem de esnaf ve vatandaşın ekonomik yükünün hafifletileceğini vurguladı.