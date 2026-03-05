MWC Barcelona 2026'da Huawei, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika dahil olmak üzere birçok bölgeden yaklaşık 100 dijital strateji yapıcıyı, sektör uzmanını ve sektör birliği temsilcisini bir araya getiren 4. Dijital Ekonomi Kalkınma Forumu'na ev sahipliği yaptı. Birlikte, yapay zeka çağında dijital ekonominin gelişimi için yeni fırsatları tartıştılar.

PRNewswire / BARSELONA, İspanya (İGFA) - Huawei Yönetim Kurulu İcra Direktörü David Wang, etkinliğin teması olan Akıllı Bir Gelecek için Vizyondan Değere odaklanan politika, altyapı ve yetenek gibi temel konulardaki en son düşünce ve uygulamaları paylaşarak etkinliğin açılışını yaptı.

AKILLI BİR GELECEK İÇİN VİZYONDAN DEĞERE

Yapay zeka şu anda dünya çapında patlayıcı bir büyüme görüyor ve yapay zeka ajanları merkez sahneye çıkmaya başladı. Dahası, fiziksel yapay zekanın uygulanması hızlanıyor. IDC'ye göre, 2030 yılına kadar yapay zeka küresel ekonomiye 22,3 trilyon dolar katkıda bulunacak. Bu, dijital ekonominin artık sadece 'bağlantı + veri' ile ilgili olmadığının güçlü bir göstergesidir. Bunun yerine, artık 'yapay zeka + karar verme' söz konusu. Yapay zeka, küresel ekonomik manzarayı yeniden şekillendiriyor ve değer zincirlerini yeniden yapılandırıyor.

Wang, Huawei'nin dijital ekonomi alanındaki kapsamlı deneyimine dayanarak, küresel dijital ekonominin yüksek kalitede gelişimini sağlamak için dünyanın ele alması gereken üç temel alanın altını çizdi. İlk olarak, dünyanın dijital ekonomiyi tam olarak destekleyecek ve dijital ve reel ekonomilerin derin ve birlikte gelişmesini sağlayacak uygun endüstri politikalarına ihtiyacı var. İkinci olarak, dijital ekonominin gelişmesi için dünyanın geleceğe yönelik bir altyapıya ihtiyacı var. Bu tür bir altyapı, dijital teknolojinin ve dijital dönüşümün sektörler genelinde geniş ölçekli uygulanması için sağlam bir temel oluşturacaktır. Üçüncü olarak, dünyanın dijital ekonominin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınması için mutlak bir stratejik dayanak olan çok katmanlı, sürdürülebilir bir yetenek ekosistemine ihtiyacı vardır.

Wang konuşmasının sonunda şunları söyledi: 'Yapay zeka çağı geldi. Huawei, akıllı endüstrileri etkinleştirmek ve akıllı dünya için sağlam bir temel oluşturmak için hepinizle birlikte çalışmaya devam edecektir. Birlikte vizyonumuzu değere dönüştürelim ve akıllı geleceğimizi şekillendirelim.'

Etkinliğin açılış konuşması oturumunda katılımcılar dijital altyapının gelecekteki inşasını keşfetmek için bir araya geldi.

Huawei'in ICT Pazarlama Operasyonları Departmanı Direktörü Joyce Liu, dijital altyapının yapay zeka çağında endüstri gelişiminin temel taşı olduğuna dikkat çekerek, altyapı inşaatının ağlar, enerji ve bilgi işlem gücü dahil olmak üzere tüm cephelerde ilerletilmesi gerektiğini belirtti. Bu tür çabalar, sektör oyuncularının mümkün olan en kısa sürede milisaniye düzeyinde düşük gecikmeli ağ bağlantıları kurmasını gerektiriyor ve böylece bilgi silolarının yapay zeka gelişimini engellemesini önlüyor. Ayrıca, yeşil veri merkezlerinin daha hızlı bir şekilde kurulması ve böylece karbon emisyonlarını azaltırken bilgi işlem büyümesinin sağlanması gerekmektedir.

Tsinghua Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Enstitüsü Direktörü Profesör Rong Ke, yapay zeka çağında verinin temel bir üretim faktörü olduğunu vurguladığı bir konuşma yaptı. Dünya ancak veri üretimi, aktarımı, depolanması ve uygulanması süreçlerinin tamamında dijital altyapıyı iyileştirerek verinin değerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilir.

Forum, dijital ekonominin gelişimini çevreleyen kilit konular üzerinde temel bir fikir birliğine varmıştır: Ülkeler, dijital ekonomi gelişiminin farklı aşamalarındadır ve akıllı dönüşümü verimli bir şekilde teşvik etmek için kendi koşullarına uygun yapay zeka geliştirme stratejileri ve uygulama yolları formüle etmeleri gerekmektedir.

Huawei Dijital Ekonomi Kalkınma Forumu, 2023'teki başlangıcından bu yana, ortak küresel başarı için inovasyon odaklı, işbirliğine dayalı, üst düzey bir iletişim platformuna dönüştü.

MWC Barcelona 2026, 2 Mart - 5 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek. Etkinlik süresince Huawei, Fira Gran Via Hall 1'deki 1H50 numaralı standında en yeni ürün ve çözümlerini sergileyecek.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/