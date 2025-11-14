Bunlar da ilginizi çekebilir

Sezona dörtte dört galibiyet ile başlayan Büyükşehir'in dev adamlarında hedef taraftarı önünde galibiyet almak olacak. Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşmada taraftarlara atkılar dağıtılacak.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, beşinci hafta mücadelesinde 10 BurgerBeylikdüzü ile karşılaşacak.

Sezona namağlup başlayan Büyükşehir Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin beşinci haftasında 10 BurgerBeylikdüzü'nü konuk edecek. 15 Kasım Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

