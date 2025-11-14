Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor'un futbol takımlarını belediyede ağırladı. Takımlar, liglerde ve Türkiye Şampiyonalarında Konya'yı başarıyla temsil ediyor.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, elde ettikleri başarılarla dikkat çeken Karatay Belediyespor Kulübü Futbol A Takımı, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16 ve U18 takımlarını, antrenörlerini ve kulüp yöneticilerini belediyede ağırladı.

Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'nün son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, başarılarıyla gurur kaynağı olan Karatay Belediyespor Futbol A Takımı, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16 ve U18 takımlarını tebrik etti.

KILCA: FUTBOL ALANINDA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTIK

Başkan Kılca, konuşmasında göreve geldikleri günden bu yana spor altyapısına önem verdiklerini belirterek, 'Yaklaşık 200'e yakın sporcumuz var. Önce okullarımızda turnuvalar düzenledik ve yetenekli sporcularımızı seçerek takımlarımızı oluşturduk. Sonrasında müsabakalara katıldık ve şimdi tüm takımlarımızı kurmuş durumdayız. A Takımımız da dahil olmak üzere futbol alanında birçok başarıya imza attık. Bu başarı, kulübümüzün, yönetimimizin, hocalarımızın ve sporcularımızın ortak çalışmasıyla gerçekleşti.' diye konuştu.

Kılca, genç sporcuların sadece futbol alanında değil, aynı zamanda iyi bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayarak şöyle devam etti; 'Amacımız sadece futbolcu yetiştirmek değil. Milli ve manevi değerlerine sahip, sorumluluk sahibi ve ülkesinin değerlerini her zaman koruyan sporcular yetiştirmektir. Hocalarımız, sporcularımıza rehberlik ederek gelişimlerine katkı sağlıyor.'

Başkan Kılca, sporun gençlerin gelişimindeki etkisine değinerek, 'Spor, disiplin, centilmenlik ve takım ruhunu kazandıran önemli bir araçtır. Bu kazanımlar, gençlerimizin ilerleyen yıllarda da başarılı bireyler olarak toplumda yer almasını sağlayacaktır. Buradaki sporcularımız da bu değerler eşliğinde başarılarını artıracak ve bazıları ileride olimpiyatlar ve milli takımlarda boy gösterecektir. Bu noktada Karatay Belediyespor Kulübü liglerde ve Türkiye Şampiyonalarında elde ettiği başarılarla Konya'yı temsil etmeye devam edecektir.' dedi.

SPORCULARDAN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları da altyapı ve takımların gelişimiyle ilgili görüşlerini paylaşarak kulüpteki çalışma ortamına ve sağlanan desteklere teşekkür etti. Sporcular, 'Uzun yıllardır Karatay Belediyespor'da yer alıyoruz ve her yıl kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Kulüpte aile ortamı ve saygı çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor. Bunun farkındayız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Takım olarak profesyonel liglere çıkmayı ve daha yüksek seviyelere ulaşmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca, konuşmaların ardından başarılı sporcuların ailelerini de misafir ederek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Kılca ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.