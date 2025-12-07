Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 8. haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, deplasmanda Kütahya Belediyesini 63-70 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Kütahya Belediyesine konuk oldu.

Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Büyükşehir sahaya Aydın Şirin, Yavuz Koça, Melih Kurtay, Ömer Alp Engin ve Kaptan Gökhan Aydın ilk beşiyle çıktı. Mücadeleye etkili başlayan Büyükşehir, ilk çeyreği 20-22 üstün tamamladı.

İkinci periyotta oyun kontrolünü elinde tutan Büyükşehir, devre arasına da 36-40'lık skorla önde girdi.

Üçüncü ve son çeyrekte Kütahya Belediyesi'nin oyuna ortak olma çabalarına karşın disiplinli oyunundan vazgeçmeyen Büyükşehir Basketbol, skor avantajını koruyarak parkeden 63-70'lik galibiyetle ayrıldı.

Büyükşehir'de Berke Baran Akçam ve Aydın Şirin, kaydettikleri 21'er sayıyla maçın en skorer isimleri oldu ve deplasman zaferinin mimarı olarak öne çıktılar. Bu sonuçla Büyükşehir Basketbol, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki namağlup liderlik yürüyüşünü sürdürdü.Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin de Kütahya'da ki zorlu mücadelede takımı yalnız bırakmadı.