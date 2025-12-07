Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ve Dünya Spor Başkenti Adayı Kayseri'yi bir Türkiye Şampiyonluğu ile daha gururlandırdı. Spor A.Ş. sporcularından Kutay Tek, Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Türkiye Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan vatandaşlara yönelik spor hizmetlerini en etkin şekilde sunma gayretini sürdürürken diğer taraftan da ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmaya ve Kayseri'yi hem ulusal hem de uluslararası alanda marka bir spor şehri yapma yönünde çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç'ın gayret, girişim, proje ve yatırımları ile Spor A.Ş. kentte spor faaliyetlerini hız kesmeden sürdürürken, yetiştirilen genç sporcuların elde ettiği başarılarla ortaya koyulan gayret ve emekler de meyvesini veriyor.

Bu çerçevede, Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Kutay Tek, 3-7 Aralık 2025 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Türkiye Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ve Dünya Spor Başkenti Adayı Kayseri'yi bir kez daha gururlandıran bu başarıya ilk takdir spor ve sporcu dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'tan geldi.

Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Türkiye Şampiyonu Kutay Tek ve antrenörü Emre Çömez'i tebrik ederek, 'Sporcumuzun elde ettiği başarı göğsümüzü kabarttı. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu şehrin tüm gençlerinin daima yanındayız ve en güçlü şekilde destekçisiyiz. Sporcumuzu alnından öpüyor, kutluyorum. Başarıları daim olsun' dedi.