Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sümer Yenimahalle'sinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Ziyaret sırasında öğrencilerin yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılanan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin 'En büyük başkan bizim başkan' şeklindeki tezahüratlarıyla karşılandı. Belediyecilik anlayışlarının merkezinde gençlerin yer aldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; 'Güçlü Türkiye'nin temeli donanımlı gençliktir.' dedi.

Her hafta farklı bir okulda gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kafe Sinan'da hazırlanan özel 'Kocaburger' ikramı eşliğinde öğrencilerle sohbet etti. Program kapsamında gençlerin talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin Türkiye'nin ve şehrin geleceği olduğunu ifade etti.

Öğrencilere hitap eden Başkan Çolakbayrakdar, haftalık olarak düzenlenen 'Kocaburger' programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, 'Sevgili gençler, bugün sizin okulunuzda birlikteyiz. Rutin olarak haftalık 'Kocaburger' programı dâhilinde gençlerle bir araya geliyoruz. Gençlerin enerjisinden, taleplerinden ve beklentilerinden sohbet etmek için buradayız. Biz, sadece şehri imar eden; yollarını, parklarını, bahçelerini düzenleyen bir belediye olmanın ötesinde, gençlerin geleceğine yatırım yapan, onların yarınları için daha güzel ve daha yaşanabilir bir Kayseri inşa etmeye çalışan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu minvalde sizlerle bir arada olmayı, beklentilerinize cevap verecek ve yaşayacağınız şehri sizlere göre şekillendirecek bir yaklaşım olarak görüyoruz.

Bu nedenle gerek bu tür programlarla gerekse farklı etkinliklerle sizlerle bir araya geliyoruz. Hepinize sağlıklı ve güzel yarınlar diliyorum. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bu şehrin geleceğisiniz. Ailenizin geleceğisiniz. Umudumuz, istikbalimiz; büyük ve güçlü Türkiye'nin yapı taşları sizlersiniz. Sizler ruhen ve bedenen ne kadar donanımlı olursanız, geleceğimiz de o kadar aydınlık ve güçlü olacaktır. Bu vesileyle sizlerden bir istirhamım var: Sadece derslerinize çalışmakla yetinmeyin; hayatı iyi bilin, dünyayı iyi tanıyın. Çünkü sizin rakipleriniz yalnızca sıra arkadaşlarınız ya da okul arkadaşlarınız değildir. Sizler, dünyayla rekabet ediyorsunuz; dünyadaki akranlarınızla yarış içindesiniz. Bu nedenle, kendi medeniyet dünyamızda var olan değerleri en iyi şekilde öğrenerek, donanımlı bir biçimde geleceğe yürümeniz gerekiyor. Bu noktada belediye olarak her zaman yanınızdayız ve bundan sonra da daha güçlü bir şekilde yanınızda olmaya devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Hepinize huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum.' diye konuştu.