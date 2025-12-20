Bursa basın camiasının tanınmış isimlerinden Ülker Karlı'nın vefatı meslektaşlarını yasa boğdu. Karlı, 20 Aralık Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

BURSA (İGFA) - Bursa basın camiasının tanınan isimlerinden Ülker Karlı, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Karlı'nın vefatı, ailesi, yakınları ve basın camiasını üzdü. Ülker Karlı'nın cenazesi, 20 Aralık Cumartesi günü (BUGÜN) Yunuseli Basın Sitesi Gazeteciler Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi merhume Ülker Karlı, Bursa basınında farklı kurumlarda görev yapan gazeteci Aysun Karlı'nın eşiydi.

https://twitter.com/aysunkarli1/status/2002003590379139429

Gazeteci Aysun Karlı ise, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak, 'Uzun süredir tedavi gören, sevgili eşim, evladım, oğlum Ege'min biricik annesi Ülker'imizi, canımızı bu sabah kaybettik. Başımız sağ olsun. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir ise, Ülker Karlı'ya Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve Bursa basın camiasına başsağlığı diledi.