Van Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamında Altaylı ve Oğuz Caddelerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. 1.3 kilometrelik iki cadde, yapılan çalışmalarla baştan sona yenileniyor.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi kentte yoğun olarak kullanılan güzergâhlarda başlattığı yenileme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kent genelinde alternatif güzergâhları yenileyerek trafiği rahatlatmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, eski Cezaevi, Terzioğlu, Suvaroğlu ve Polatoğlu caddelerinin ardından Altaylı ve Oğuz Caddelerinde de yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor.

İki caddede hummalı çalışma

Kazım Karabekir Caddesi'nden Sıhke Caddesi Mustafa Altaylı Parkına uzanan buradan da İskele Caddesi üzerinden Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi'ne bağlanan yaklaşık 1.3 kilometrelik iki cadde yapılan çalışmalar sayesinde daha konforlu ve kullanışlı hale gelecek. Kazım Karabekir Caddesi ile Hıdırellez Caddesi arasında kalan güzergâhta asfalt sökümü ile başlayan çalışmalar, altyapı ve üstyapı çalışmaları, drenaj hattı, kaldırım, orta refüj ve Plentmiks Temel (PMT) ve sıcak asfalt serimi ile devam ediyor.

Cadde esnafı çalışmaları beğeni ile karşıladı

Yapılan çalışmaların kendileri için önemli olduğunu ifade eden cadde esnafından Şeref Akkuşçu, burada yıllardır çiçekçilik yaptıklarını belirterek, 'Yıllardır burada asfalt çalışması yapılmamıştı. Caddemiz çok kötü bir durumdaydı. Caddemizin yapımına başlandı. Çalışmalar devam ediyor. Çok güzel olacak. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' Dedi.

'Uzun süredir bu çalışmayı bekliyorduk'

Yıllar sonra caddelerinin yenilendiğini belirten Emin Aras da, 'Uzun süredir bu çalışmayı bekliyorduk. Buranın trafiği oldukça yoğundur. Yapılan çalışmalar hem buranın hem de ana arterlerin trafik yükünü azaltacak. İlimiz güzel şeylere layıktır. İnşallah diğer yollarımız da bu şekilde yenilenir. Çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Buralarda daha önce altyapı açısından yetersiz olduğunu ve caddenin büyük bir kısmında kaldırım dahi olmadığını söyleyen Kadir Yeşilyurt ise mahalle sakinleri olarak yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Ekiplerin 10'larca araç ve personelle yürüttüğü çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.