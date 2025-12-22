Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Engelsiz Adımlar Halk Oyunları Yarışıyor' isimli yarışma, hayatta hiçbir engelin olmadığını bir kez daha gösterdi. Kocaeli'de yeni goncalar açmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Büyükakın da özel çocuklarla sahnede horon oynadı, mutluluklarına ortak oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

180 özel gereksinimli bireyin, performanslarını sergilediği 'Engelsiz Adımlar Halk Oyunları Yarışıyor' isimli yarışma, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve Türkiye'de bir ilk olan yarışmayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ile çocuklarının heyecanına ortak olmak isteyen yüzlerce aile takip etti.

SALON DOLU, ÖĞRENCİLER HEYECANLIYDI

Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu tamamen dolarken, yarışmada sahne alacak öğrenciler büyük bir heyecan yaşadı. Yarışma öncesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi faaliyetlerinin anlatıldığı kısa bir video gösterimi yapıldı. Ardından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler konuşma yaptı. Başkan Tahir Büyükakın'ın özel çocuklarla ilgili çalışmalarını yakından takip ettiğini ve çok beğendiğini vurgulayan Hüseyin Güler, kendisine teşekkürlerini sundu, 'Başkanımızın, değerlerimizi önemsemesi, özel çocuklarımıza sahip çıkması gerçekten çok önemli. Bunun tarifi yok' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, ilklerin şehri olduklarını belirterek, 'Güzelliklerin şehri olduk. Yüreklerimiz birbirine kenetlenmiş vaziyette. Bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Bunu birlikte başarıyoruz. Hepimiz aynı motivasyonla çalışmasaydık bunlar gerçekleşmezdi. Federasyon Başkanımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama öncelikle sevgili gençlerimizi tebrik ediyorum. Gözlerindeki heyecanı, mutluluğu görüyorum. Keyifleri çok yerinde. Gözleri ışıl ışıl' diye konuştu.

Konuşmaların ardından ekipler tek tek sahneye çıkarak, tüm hünerlerini sergiledi. Muhteşem performanslar büyük alkış toplarken, ortaya çıkan güzel görüntüler herkes tarafından beğenildi. Başkan Büyükakın da çocuklarla sahnede horon oynadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun lisanslı hakemlerinden oluşan jüri, tüm ekipleri birinci ilan etti ve ödüllendirdi.