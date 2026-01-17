Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili için Mustafa Yazar İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilere karnelerini vererek, 'Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediye ünvanına sahibiz. Kış tatili olan yarıyıl tatilini çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Minik öğrencilerimize karnelerini verdik. Cenab-ı Allah tüm evlatlarımıza hayırlı, güzel yazgılar yazsın. Ülkemiz cennet gibi, çok güzel bir ülke. Ama bu ülkeyi daha da güzelleştirecek olan gençlerimizdir. Onların en iyi şekilde eğitim alması, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği veriyoruz.

Melikgazi Kaymakamız Sayın Sedat Sırrı Arısoy ile birlikte ilçemize güzel hizmetler ediyoruz. Melikgazi'de 220 bine yakın öğrencimiz var. İlçemizde yaklaşık 600.000 nüfuslu bir aileyiz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Bu tatili en iyi şekilde değerlendirelim, bol bol kitap okuyalım, ama kartopu da oynayalım. Hem eğlenelim hem de öğrenelim. Tatili dolu dolu geçirelim. Çocuklar bizim geleceğimiz onların mutlu olması en büyük dileğimiz. Çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum. Değerli ailelerimize ve eğitimcilerimize de verdikleri emekler için teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim alanında yeni projelerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek. Biz her zaman eğitimin ve çocuklarımızın yanındayız.' dedi.