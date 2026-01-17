Kumpir, pilav üstü ciğer ve kavurmanın adresi Malibo Özlüce'de hizmet veriyor. Muhteşem lezzet ve konforu bir araya getiren Malibo, özellikle kumpirde Ortaköy'ü Bursa'ya getirdi.

BURSA (İGFA) - İstanbul Ortaköy'ün meşhur kumpir tadı, Malibo ile artık Bursalıların ayağına geldi. Özlüce'de muhteşem konfor ve lezzeti bir araya getiren Malibo, kumpir, pilav üstü ciğer ve kavurmanın yeni adresi oldu.

Malibo işletmecisi Mehmet Ali Bora ile İGF Haber Ajansı (İGFA) olarak keyifle okuyacağınız söyleşimiz:

Malibo'yu açma fikri nasıl doğdu? Özlüce sizin için bilinçli bir tercih miydi?

Kesinlikle bilinçliydi. Özlüce'de yaşayan kitle dışarıda yemek yemeyi seviyor ama beklentisi de yüksek. İnsanlar hızlı bir şey yemek istiyor ama özensiz olsun istemiyor. Malibo'yu kurarken fast food kavramını biraz yeniden düşünmek istedim. Hızlı olabilir ama bu, lezzetten ya da porsiyondan ödün vermek anlamına gelmemeli.

Menüye baktığınızda az ama öz değil, daha çok herkese bir şey var hissi geliyor. Bu çeşitlilik baştan mı hedeflenmişti?

Evet çünkü herkes aynı şeyle mutlu olmuyor. Birisi pilav üstü kavurma için geliyor, diğeri ciğer arıyor, bir başkası sadece kumpir yemek istiyor. Birinin canı tatlı istiyor waffle alıyor. Biz tek yıldız ürün mantığından ziyade, aynı mutfak disipliniyle yapılan farklı tabaklar sunmak istedik. Önemli olan şu, çeşit fazla ama kontrol kaybolmuyor.

Pilavdan başlayalım. Pilav üstü tabaklar Malibo'nun omurgası gibi duruyor. Bu kadar merkeze koymanızın sebebi ne?

Pilav herkesin çocukluğundan bildiği bir şey. O yüzden çıta çok yüksek. İyi pilav yaparsanız üstüne koyduğunuz ciğer de kavurma da kendini daha iyi gösteriyor. Biz pilavı ne çok yağlı ne kuru olacak şekilde, her gün aynı kıvamda tutmaya çalışıyoruz. Üzerindeki ürünle kavga etmeyen bir pilav olması önemli.

Ciğer ve kavurma gibi ürünler risklidir, kötü olursa affı yoktur. Bu ürünlerde neye dikkat ediyorsunuz?

Tazelik ve pişirme süresi. Ciğer fazla pişerse sertleşir, az pişerse rahatsız eder. Kavurma da öyle yağıyla, suyuyla dengede olmalı. Biz bu ürünleri 'nasıl olsa hızlı satılır' diye düşünmüyoruz. Günlük hazırlanıyor, gün içinde bitiyor. Bitmezse ertesi güne kalmıyor.

Tavuklu tabaklar da menüde önemli bir yer tutuyor. Orada nasıl bir yaklaşım var?

Tavuk basit gibi durur ama en çabuk sıkıcılaşan üründür. O yüzden yumuşaklığı, porsiyonu ve pilavla uyumu çok önemli. Tavuk yiyen biri de 'keşke et alsaydım' dememeli. Biz tavuk tabağını da ana tabak gibi görüyoruz.

Kumpir tarafı ise başlı başına bir hikâye. 1 kilo 200 gramlık porsiyon çok konuşuldu. Bu ürün Malibo'da neyi temsil ediyor?

Paylaşmayı. Kumpir tek kişilik bir meydan okuma değil aslında. İki kişi geliyor, ortaya alıyor, keyfini çıkarıyor. Patatesin içi gerçekten dolu, tereyağı ve kaşar dengesi önemli. Mezeler de göz boyamak için değil, ayrı bir başyapıt.

Waffle için özellikle gelen bir kitle oluşmuş, waffle için de 'efsane' yorumu çok geliyor. Tatlı tarafında çizgiyi nerede tutuyorsunuz?

Evet, hatta şaşırdık. Efsane Waffle lafı iddialı bir laf ama insanlar söyleyince biz tekrar ettik. Bol malzemeli, taze meyveli, kaliteli çikolata çeşitleri olan, tatlıyı tatlı yapan bir waffle.

Malibo'da içecekler, menünün arka planı değil ön yüzü gibi duruyor. Ayran, limonata, vişne suyu, ayvalı vişne, turşu suyu, taze sıkılmış portakal: Bu kadar geniş bir içecek seçkisi kurma fikri nereden çıktı?

Çünkü yemeğin hikayesi bardakta bitiyor. İnsan çok iyi bir pilav üstü kavurma, kumpir veya waffle yer ama yanında içtiği şey ortalamaysa akılda kalan lezzet de düşer. Biz içeceği tamamlayıcı görmekten ziyade, yemeğin bir parçası olarak görüyoruz. O yüzden hepsini mutfağın uzantısı gibi ele aldık.

Malibo'yu üç kelimeyle anlatsanız?

Net lezzet, bol porsiyon, samimiyet.

Özlüce'de bir akşamüstü, ilk kez gelen birine ne önerirsiniz?

Tek tabak şampiyonlar ligi. Pilav üstü ne varsa, yanına doğal ayranımız. Tatlı olarak waffle ve hatta yanına Ayvalı Vişne suyumuz favori. Sonra zaten tekrar gelir: