Bursa Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemler ve toplu ulaşım konusunda yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşların görüşünü alabilmek için anket çalışması başlattı. Başkan Mustafa Bozbey, ankete katılan her vatandaş adına bir ağaç dikileceğini açıkladı.

BURSA (İGFA) - İklim krizinin etkilerinin hızla arttığı günümüzde, her alanda olduğu gibi ulaşımda da sürdürülebilir çözümleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımını daha modern, daha güvenli ve daha çevreci bir sisteme kavuşturmak için vatandaşların görüşlerini de alıyor. '#1Fikir1Ağaç' temalı bir kampanya başlatan Büyükşehir Belediyesi, www.bursa.bel.tr adresi üzerinden ankete katılan vatandaşların hem ulaşıma dair görüşlerini alıyor, hem de onlar adına ağaç dikiyor.



'BURSAMIZIN ULAŞIMINI DA GELECEĞİNİ DE BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM'

Konu hakkında açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, raylı sistemler ve toplu ulaşım konusunda halkın görüşlerini önemsediklerini vurguladı. Geleceğe dönük akılcı ulaşım çözümlerine yönelmenin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursamızın geleceği için atacağımız adımlara en büyük katkıyı, halkımızın fikirleri sağlayacak. Hazırladığımız anketle, ulaşımın yarınını birlikte planlayacağız. Her bir görüş bize yol gösterecektir. Ayrıca ankete katılan her bir hemşehrimiz adına bir ağaç dikiyoruz. Yani hem ulaşımın yarınlarını şekillendiriyor, hem de kentimize nefes oluyorsunuz. Herkesi www.bursa.bel.tr üzerinden anketimize katılmaya davet ediyorum. Gelin, Bursamızın ulaşımını da geleceğini de hep birlikte şekillendirelim' dedi.