Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Antandros Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaları yakından takip eden ve Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneğini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyor, şehrimizin hafızasını yaşatıyoruz.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları eteklerinde yer alan Antandros Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de destek vermesiyle kentin tarihi ve kültürel hazinelerini gün ışığına çıkarmaya devam ediyor.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın mihmandarlığında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Müzeler Şube Müdürlüğü ile Antandros Kazı Başkanlığı arasında yapılan 'Bilimsel kazı çalışmalarına destek protokol'ü kapsamında, kazılara finansal destek sağlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri sayesinde Antandros'un tarihi ve kültürel değerleri, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için keşfedilmeyi bekliyor.

AKIN: 'ŞEHRİMİZİN HAFIZASINI BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ'

Antandros Kenti'ndeki kazı çalışmalarını yakından takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz günlerde Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akın, Balıkesir'in zengin tarihi ve kültürel değerleriyle eşsiz bir şehir olduğunu dile getirdi. Başkan Akın; 'Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak, şehrimizin hafızasını korumaktır. Bu hafızayı birlikte yaşatacağız.' ifadelerini kullandı.