MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu'nun 1. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri; finansman baskısı, kur dengesizliği, dış pazarlardaki engeller ve artan maliyetler gibi sorunları masaya yatırdı.

BURSA (İGFA) - MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu, 1. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısını MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde Özel Mesafe Koleji'nde gerçekleştirdi.

Programa; MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ve sektör mensubu çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantıda sektörün güncel sorunları, üretim ve ihracat süreçleri, küresel rekabet koşulları ve çözüm önerileri detaylı biçimde ele alındı. Program öncesinde katılımcılar Özel Mesafe Koleji'nde incelemelerde bulundu.

'SEKTÖR KURULLARI SAHADAKİ EN STRATEJİK GÜCÜMÜZ'

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, sektör kurullarının MÜSİAD'ın stratejik mekanizmaları arasında yer aldığını vurgulayarak, 'Tekstil sektörü Türkiye ekonomisinin, Bursa'nın ise sanayi kimliğinin temel taşlarından biridir. Bu buluşmalar, sahadaki sorunlara çözüm üretmemiz için büyük önem taşıyor' dedi.

MÜSİAD Bursa Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Alaeddin Dağlı, sektörün köklü ve yüksek istihdam sağlayan bir yapıya sahip olduğunu belirterek toplantının önemine dikkat çekti. 'Bu buluşmalar, hem tecrübe paylaşımı hem de ortak strateji geliştirilmesi için kritik önemde' diyen Dağlı, 'Yüksek faiz, enerji maliyetleri ve kur dengesizliği üretimi zorluyor' dedi.

Sektörün hem iç hem dış pazarda ciddi sınavlardan geçtiğini söyleyen Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya, üreticilerin karşılaştığı başlıca sorunları şöyle sıraladı:

Yüksek faiz oranlarının finansman baskısı

Enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış

İşletme sermayesine erişimde zorluk

Bileşik enflasyon ile döviz kuru arasındaki makasın açılması

İhracat siparişlerinde düşüş

Gümüşkaya ayrıca bazı firmaların üretimi Mısır gibi ülkelere taşıdığını ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını vurgulayarak, 'Yurt dışına taşınan üretimin geri dönüşü zor oluyor. Milli birikimin erozyona uğraması kabul edilemez.' dedi.

DIŞ PAZARLARDA İDARİ VE DİPLOMATİK ENGELLER ARTSA DA REKABET SÜRÜYOR

Gümüşkaya, ihracatçıların diplomatik ve bürokratik engellerle karşı karşıya olduğunu belirterek, özellikle Cezayir ve Azerbaycan pazarlarındaki sorunlara dikkat çekti.

Türkiye'nin yeni ticaret anlaşmalarına ve mevcut anlaşmaların genişletilmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Gümüşkaya, 'Yurtdışından bitmiş ürün girişine ek vergiler uygulanmalı; yerli üretici korunmalı.' çağrısında bulundu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN VERİMLİLİK VE İSTİKRARLI KUR ŞART'

MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ise, üretimde verimliliğin artırılmasının zorunlu olduğunu belirterek, 'Modernizasyon ve süreç iyileştirmeleriyle ciddi kazanımlar sağlanabilir. Ancak öngörülebilir ve enflasyonla uyumlu bir kur politikası sektör için şarttır.' diye konuştu.