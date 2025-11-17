TÜİK, 2025 Ekim ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Endeks yıllık bazda yüzde 45,40, aylık bazda yüzde 4 arttı. Ekim ayında özellikle tek yıllık bitkisel ürünlerde sert fiyat artışları öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim 2025 Tarım-ÜFE verilerine göre, endeks bir önceki aya göre yüzde 4,00, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 45,40 yükseldi. Yılbaşına göre artış yüzde 34,06, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 38,83 olarak kaydedildi.

Buna göre bir önceki aya göre artışlarda; tarım ve avcılık ürünleri yüzde 4,13, ormancılık ürünleri yüzde 2,35, balıkçılık ve ilgili hizmetler yüzde 1,84 oldu.

Ana gruplar bazında ise; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,00 artış kaydedilirken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 1,75 artış gözlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ALT GRUPLAR

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 137,84 ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu.

En yüksek artış aylık bazda ise yüzde 28,84 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.