MÜSİAD Bursa Şubesi'nin sanayi paydaşı olarak yer aldığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve gençlerin sanayideki yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine yapay zekâ destekli çözümler geliştirdiği 'Ecologics: Geleceği Kodlayan Genç Zihinler' Projesi, Bursa Business School'da düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), MÜSİAD Bursa Şubesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) iş birliğinde yürütülen projenin kapanış programına; MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak'ın yanı sıra Bursa Vali Yardımcıları Kürşat Güleryüz ve Kadir Sertel Otcu, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, akademisyenler, sanayiciler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

ŞENOCAK: 'DÖNÜŞÜM, GENÇLERİN VİZYONUYLA HIZ KAZANACAK'

Törenin açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, dünyanın hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, kalkınmanın anahtarının ise bilgiyi güncelleyebilen ve sürdürülebilirliği merkeze alan insan kaynağından geçtiğini vurguladı. Projenin, üniversite-sanayi iş birliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu belirten Başkan Şenocak, 'Sorgulayan, üreten, çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek gençlerin yetiştiğini görmek bizler için son derece umut vericidir. Çünkü biz biliyoruz ki; yeşil ve dijital dönüşüm en çok gençlerin vizyonu ve cesaretiyle hız kazanacaktır. Küresel gelişmeler, yeşil dönüşümün rekabet için şart olduğunu gösteriyor. Karbon ayak izinin azaltılması ve döngüsel ekonomi modelleri yeni dönemin temel dinamikleridir. MÜSİAD Bursa olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda sanayimizi ve özellikle gençlerimizi bu dönüşüme hazırlayacak çalışmalara öncülük ediyoruz. Gençlerimizin sahada elde ettiği bu kazanımların, ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine önemli katkılar sunacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN IŞIK: 'GELECEK EMİN ELLERDE'

Projenin koordinasyonunda yerel yönetim olarak aktif rol üstlendiklerine dikkat çeken Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gençlerin ortaya koyduğu başarıya dikkat çekti. Gençlerin sanayi tesislerinde sahada görev alarak üretim süreçlerini analiz ettiğini belirten Işık, 'Bugün burada yarışan tüm projeler bizim için birincidir. Öğrencilerimizin yaşadıkları şehre ve ülkeye değer katan projeler üretmesi son derece kıymetli. Gençlerimiz sahaya indi, gerçek sorunlara dokundu; karbonu ölçtü, suyu hesapladı ve en önemlisi çözüm üretti. Sanayinin dönüşümüne yön veren bu gençler, aslında hepimize 'Gelecek emin ellerde' mesajını veriyor. İş dünyamıza da çağrıda bulunuyorum; iş gücü ve insan kaynağı bizden, yeni projelere birlikte el atalım.' diye konuştu.

VALİ YARDIMCISI OTCU: 'BURSA MODELİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR'

Programda konuşan Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu da Bursa'nın güçlü sanayi altyapısına dikkat çekerek kamu, üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin taşıdığı önemi vurguladı. Otcu, değerlendirmesinde 'Bursa, Türkiye'nin üretim gücünü sırtlayan şehirlerin başında geliyor. Bugün burada ortaya çıkan tablo, bir eğitim faaliyetinin ötesinde, şehrimizin ortak akılla ortaya koyduğu güçlü bir iş birliğini yansıttı. Gençlerimizin enerjisinin, sanayicimizin birikimi ve devletimizin desteğiyle buluşması, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması açısından büyük bir değer taşıyor. Burada şekillenen 'Bursa Modeli'nin, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde örnek alınacak bir yapıya dönüşeceğine inanıyorum. Sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi tebrik ediyorum.' dedi.

SANAYİNİN SORUNLARINA GENÇ ÇÖZÜMLER

Avrupa Girişim Derneği koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, 300 genç 'Yeşil ve Dijital Beceriler' eğitimi aldı. Seçilen 50 yetenekli genç, MÜSİAD ve BTSO üyesi 10 pilot firmada saha çalışması yaptı.

Programın finalinde jüri üyelerinin titizlikle gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonucunda, tekstil sektöründeki atıkları döngüsel üretime kazandırarak kaynak verimliliği sağlayan projesiyle 'Burkay Takımı' birincilik ödülüne layık görüldü. Parfüm şişelerinin yeniden kullanılabilirliğini sağlayarak kozmetik sektöründe atık oluşumunun önüne geçmeyi hedefleyen 'Bargello Takımı' ikinciliği elde ederken, gıda sektöründeki atık nişastadan çevre dostu gıda ambalajı üretilmesini sağlayan yenilikçi projesiyle 'Şener Takımı' ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren takımlar, toplam 60.000 TL'lik ödülü protokol üyelerinin elinden alırken, geliştirilen projelerin sanayide uygulanabilirliği katılımcılardan tam not aldı.