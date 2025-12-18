Türkiye'de çevre koruma harcamaları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,3 artarak 441 milyar TL olarak gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin çevre koruma harcamalarını açıkladı. Buna göre harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 108,3 artarak 441 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 31,2'si genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,9'u ise hanehalkları tarafından yapıldı.





ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ YÜZDE 58,8'İ ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDEN OLUŞTU



Çevre koruma harcamalarının yüzde 58,8'i atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 16,5'i atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 9,4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 7,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 1,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan ve yüzde 6'sı ise diğer çevre koruma konularından oluştu.







ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 82 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki yıla göre yüzde 114,2 artarak toplam 82 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 80'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 20'si ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.



ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 0,99 OLDU



Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2023 yılında yüzde 0,78 iken 2024 yılında yüzde 0,99 olarak gerçekleşti.