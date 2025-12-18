Bursa'da düzenlenen 'Hava Kirliliği ve Çevresel Etkileri Paneli'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hava kirliliğinin insan sağlığı ve geleceği tehdit ettiğini vurguladı. İnegöl'deki yüksek kirlilik seviyelerine dikkat çeken Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ele aldı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa İli Hava Kirliliği ve Çevresel Etkileri Paneli' düzenlendi. Hava kalitesinin bilimsel veriler ışığında ele alınacağı ve kirliliğe karşı çözüm önerilerinin değerlendirileceği 'Hava Kirliliği ve Çevresel Etkileri Paneli' düzenlendi. Kentin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan panelde, hava kirliliğinin çevresel ve toplumsal etkileri uzman isimler tarafından masaya yatırıldı.

Panel öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, herkesin aynı havayı soluduğunu, havanın ne kadar temizse, insan sağlığı açısından da o denli sağlıklı yaşamdan söz edilebilir olduğunu söyledi. Bazı değerlerin artık herkes tarafından anlaşılması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Bozbey, 'İnsan sağlığı söz konusu olduğunda bunları yapmak zorundayız. Beyazın ve mavinin bir araya gelerek eşsiz bir doğal yapı oluşturduğu Bursa'mızın havası, kentin coğrafi konumu, yeryüzü yapısı ve sanayi yoğunluğu nedeniyle bugün maalesef büyük bir risk altındadır. Doğal zenginliğin değerini bilmek ve onu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada 'Hava Kirliliği ve Çevresel Etkileri' paneli vesilesiyle bir araya geldik. Birazdan akademisyenlerimiz ve hocalarımız hem mevcut durumu hem de çözüm önerilerini bizlerle paylaşacak. Ortaya konulacak başlıklar, önümüzdeki süreçte atacağımız adımlar için yol gösterici olacaktır. Çünkü Bursa'nın geleceği yalnızca bugünü değil, gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız yaşamsal sorumluluğu da doğrudan ilgilendirmektedir' diye konuştu.

'Çevreye saygı, insan olmanın en temel gereğidir' diyen Bozbey, 'Çünkü gelecek kuşaklarımız bu kentte yaşayacak. Bugün Bursa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçe İnegöl'dür. Kış aylarında İnegöl'e gittiğinizde bunu soluduğunuz havada hissediyorsunuz. İkinci sırada Kestel, üçüncü sırada ise Gürsu yer almaktadır. Hava kalitesini ölçen cihazlarla verileri canlı olarak takip ediyoruz. Gerekli noktalarda maske dağıtımına kadar gidecek önlemler almaya hazırlanıyoruz. Çünkü hava kirliliği yalnızca çevresel değil, insan sağlığını ve geleceğimizi doğrudan etkileyen çok boyutlu bir sorundur. Temiz hava, sürdürülebilir yaşamın ve sağlıklı toplumların temelidir. Sanayi kenti kimliğiyle öne çıkan Bursa'da özellikle kış aylarında partikül madde değerlerindeki artış hepimizin yakından bildiği bir gerçektir. İklim değişikliği artık dünyanın birinci gündemidir. Fosil yakıtlardan — petrol, kömür ve doğal gazdan — derhal vazgeçilmesi gerektiği açıkça ortadadır. Avrupa ülkeleri bu alanda yoğun AR-GE çalışmaları yürütmektedir. Bizim de bu yönde daha fazla çaba göstermemiz şarttır' diye konuştu.

Çevreyi ve iklimi merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Bozbey, amaçlarının bugün olduğu gibi yarın da daha temiz hava, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak olduğunu söyledi.