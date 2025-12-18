Ticaret Bakanlığı, havayolu taşımacılığında gümrük süreçlerini dijital ortama taşıyan Havayolu Gümrük Beyan Sistemini 2 Mart 2026 itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında devreye alacak.

BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinde kamu ve özel sektör arasında elektronik bilgi alışverişini güçlendirmek amacıyla Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Havayolu Beyan Formu ve eklerinin elektronik ortamda gümrük idaresine sunulmasını sağlayan Havayolu Gümrük Beyan Sisteminin hukuki altyapısı, 2025/13 sayılı Genelge ile oluşturuldu. Genelge, 2 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Halihazırda Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes Havalimanlarında pilot olarak uygulanan sistem, yürürlük tarihi itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacak. Yeni sistemle birlikte kağıtsız beyan, azalan manuel işlem yükü, uygulama birliği, veri güvenliği ve veri temelli karar alma süreçleri güçlenecek. Ayrıca idarenin risk analizi, izleme ve denetim kapasitesi artarken, taşıyıcılar ve ilgili paydaşlar için daha hızlı, kolay ve öngörülebilir bir gümrük süreci sağlanacak.

Bakanlık, projenin ilerleyen aşamalarında havayolu kargo taşımacılığına yönelik gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesini, kamu ve özel sektör paydaşlarının tek bir entegre platformda buluşmasını hedefliyor. Bu adımla dış ticaret lojistiğinde etkinlik ve koordinasyonun artırılması, Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sunulması amaçlanıyor.