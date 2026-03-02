Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in söz verdiği projeler arasında yer alan ve Fatsa'nın en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Atatürk Parkı, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenileniyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 36 dönümlük alanda etap etap yapılan çalışmaların 1. etabında, yağmur suyu ve alt yaptı çalışmaları, zemin döşemesi, yeşil alan düzenlemeleri, 2 adet çeşme ve dekoratif aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

2.etabın tamamlanması içinde yoğun mesai harcayan Parklar ve Bahçeler Dairesi ekipleri alt yapı ve zemin döşemelerini sil baştan yenilerken, yeşil alan sulama sistemleri, banklar, dekoratif aydınlatmalar, teraslar, pergolalar, kamelyalar, çöp kovaları ve bilgilendirme tabelaları yapım çalışmalarını da tamamladı.

Her yönüyle modern bir görünüm kazanan Atatürk Parkı, kalan son işlemlerin yapılmasının ardından vatandaşın kullanımına sunulacak.