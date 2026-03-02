TÜİK, 2025 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin IV. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi, 2025 genelinde yüzde 3,6 büyürken, son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti. Kişi başına gelir 712 bin 200 TL oldu.

ANKARA (İGFA) - TÜİK,Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya ilişkin 2025 yılının son çeyrek raporunu yayımladı. Buna göre üretim yöntemine göre zincirlenmiş hacim endeksi (2009=100) esas alındığında Türkiye ekonomisi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 büyüdü.

Veriler, 2025 yılında büyümenin ağırlıklı olarak inşaat ve hizmet sektörlerinden geldiğini, tüketimin büyümeyi desteklediğini ancak dış ticaret tarafında ithalat artışının dikkat çektiğini ortaya koydu.

Cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 41,3 artışla 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL olarak gerçekleşirken, kişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden ise 18 bin 040 dolar olarak hesaplandı.

EN HIZLI BÜYÜME İNŞAATTA

Faaliyet kolları incelendiğinde 2025'te en güçlü artış inşaat sektöründe (yüzde 10,8) görüldü.

Diğer sektörlerdeki değişim oranları ise; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler yüzde 1,0, tarım sektörü ise 2025 yılında yüzde 8,8 daraldı.

SON ÇEYREKTE YÜZDE 3,4 BÜYÜME

GSYH, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ekonomi bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüdü.

Cari fiyatlarla GSYH, IV. çeyrekte yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon TL oldu. Aynı dönemde dolar bazında büyüklük 438 milyar 605 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜKETİM ARTARKEN DIŞ TİCARET DENGESİ ZAYIFLADI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılında yüzde 4,1 artarken, GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu.

Dördüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi yüzde 5,2 arttı. Aynı dönemde devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 yükseldi.

Mal ve hizmet ihracatı 2025 genelinde yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Son çeyrekte ise ihracat yüzde 2,3 gerilerken, ithalat yüzde 3,8 artış gösterdi.

GELİR DAĞILIMINDA İŞLETME ARTIĞI PAYI YÜKSELDİ

Bu arada 2025'in son çeyrek raporuna göre işgücü ödemeleri de 2025 yılında yüzde 40,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı yüzde 36,9 olurken, net işletme artığı/karma gelirin payı yüzde 44,1'e çıktı.