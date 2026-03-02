İstanbul Gelişim Üniversitesi, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa'nın fethinden itibaren geçen 700 yıllık hafızasını gençlerin sanatsal bakışıyla geleceğe taşımak amacıyla, Bursa genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir fotoğraf ve video yarışması düzenledi.

BURSA (İGFA) - 'Bursa İlinin 700 Yıllık Hafızası' temasıyla düzenlenen yarışma; fotoğraf ve video olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yenilikçi, uluslararası vizyona sahip ve toplumsal sorumluluğu odağına alan üniversitelerinden biri olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, bilimi, sanatı ve kültürel mirası bir arada ele alan yaklaşımıyla eğitimde fark yaratan projelere imza atmaya devam ediyor.

Bu vizyon doğrultusunda İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bursa'nın fethinin 700. yıldönümü nedeniyle 'Bursa İlinin 700 Yıllık Hafızası' temasıyla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir fotoğraf ve video yarışması düzenledi.

GENÇLER, BURSA'YI SANATLA YORUMLAYACAK

Yarışma kapsamında öğrencilerden; Bursa'nın tarihî, kültürel ve efsanevi mirasını kendi bakış açılarıyla fotoğraf ve video diliyle anlatan özgün eserler üretmeleri bekleniyor. Bu sayede gençlerin sanatsal ifade alanlarında kendilerini özgürce ortaya koymaları, kültürel ve estetik bilinçlerinin gelişmesi, üretken düşünme becerilerinin desteklenmesi ve sanat yoluyla toplumsal farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Yarışma aynı zamanda genç nesilde yaşadıkları toprakların tarihine ve kültürel mirasına karşı duyarlılık bilinci oluşturmayı, sanatın birleştirici gücüyle genç yetenekleri görünür kılmayı ve sanat dünyasıyla bağ kurmalarını amaçlıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 MART 2026

Bursa'da öğrenim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 15 Mart 2026 olarak belirlendi. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin sonuçları; uluslararası eğitim standartlarıyla akredite bir Cambridge International School olarak sanatı ve akademik başarıyı bütüncül bir yaklaşımla ele alan Bursa Gökkuşağı Koleji'nin ev sahipliğinde, 25 Mart 2026 tarihinde Gökkuşağı Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenecek ödül töreni ile kamuoyuna açıklanacak.

Ayrıca, jüri tarafından seçilen eserler sergilenerek geniş kitlelerle buluşturulacak. Böylece gençlerin sanatsal üretimleri, kentin kamusal alanlarında görünürlük kazanacak.