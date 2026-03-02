Hasan Âli Yücel, vefatının 65. yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği anlam dolu bir program ile anıldı. Sergi, mandolin orkestrası dinletisi ve Dr. Alper Akçam'ın katıldığı söyleşiyle gerçekleştirilen programda, Hasan Âli Yücel'in Türkiye'nin eğitim ve kültür hayatına bıraktığı miras bir kez daha hatırlatıldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin eğitim ve kültür hayatına büyük katkılar sağlayan Hasan Âli Yücel, aramızdan ayrılışının 65. yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi'nin, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) ile düzenlediği anlam dolu bir program ile anıldı.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen organizasyona Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, YKKED Bursa Şubesi Başkanı Jülide Akköprü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ziyareti ve Hasan Âli Yücel'in hayatından anekdotların yer aldığı fotoğraf sergisinin ardından YKKED Bursa Şubesi Hasan Âli Yücel Mandolin Orkestrası, Dilek Sevüktekin Görgülü şefliğinde özel bir dinleti sundu.

Anma programı kapsamında 'Hasan Âli Yücel ile Medeniyetler Çatışması' başlığı altında gerçekleşen söyleşide ise Yazar Dr. Alper Akçam, Hasan Âli Yücel'in çağdaş ve bilimsel eğitimi esas alan yaklaşımını katılımcılarla paylaştı.

'DEĞERLERİMİZİ İYİ ANLAYIP YENİ NESİLLERE AKTARMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'

Hasan Âli Yücel'in fotoğraf sergisini gezen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yazar Dr. Alper Akçam ile bir araya gelerek, kitabını imzalattı. Anma programında yaptığı konuşmada Hasan Âli Yücel'in gençlerin gelişimine ve eğitimine çok önemli katkılarda bulunduğunu kaydeden Başkan Erkan Aydın, bilimin ve aklın çok önemli değerler olduğunu bir kez daha vurguladı.

Eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Göreve gelir gelmez Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri ve İsmail Hakkı Tonguç Kütüphaneleri'ni açtık, bayramdan sonra Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'ni hizmete sunacağız. Bugüne kadar 7-8 kütüphane kazandırdık ve gençlerin yoğun ilgisi bizi mutlu ediyor. Hasan Âli Yücel, dünya klasiklerini Türkçe'ye çevirterek eğitime büyük katkı sağladı. Atatürk ile çıktığı yurt gezisinde 'Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurtulmuş sayılır?' sorusuna verdiği 'Ne zaman bir kurtarıcıya ihtiyaç duymazsa' yanıtı, bilimin ve aklın önemini ortaya koydu. Bugün de görüyoruz ki toplumları ayakta tutan en güçlü unsur eğitimdir. Anayasamızın değiştirilemez laiklik ilkesi ise bizi bir arada tutan en önemli değerlerden biridir. Bu değerleri bilmek ve yeni nesillere aktarmak hepimizin görevidir.'

'HER ŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ AMA ASLOLAN İNSANDIR'

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de yaptığı konuşmada, aslolanın insan olduğunu vurguladı. Hasan Âli Yücel'in ve özellikle köy enstitülerinin, eğitime yaptığı katkılardan bahseden Başkan Deviren, 'Her şeyi yapabilirsiniz ama aslolan insandır. Biz insanı dönüştüremediğimiz sürece, maalesef yaptığımız her şey çöp olur. 1940'larda başlayan köy enstitüleri, hakikaten insanı o zaman elde edilen başarılarla düşünceye sevk ediyor. Biz çocuklarımıza ahlakı öğretemezsek her şey boş aslında, ahlaklı yetiştiremediğiniz insana bilim yükleyin neye yarar. Doğru ahlakı çocuğa yüklediğiniz zaman, o zaman toplum doğru noktaya evrilmiş olur. Bu anlamda emek sarf eden, hayatını bu işlere adayan kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Düşünmek önemli. Biz bu yolda sizin yanınızdayız' ifadelerini kullandı.

'HASAN ÂLİ YÜCEL CUMHURİYETİN AKLA, BİLİME DAYALI EĞİTİM ANLAYIŞININ SİMGE İSMİDİR'

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Bursa Şubesi Başkanı Jülide Akköprü ise yaptığı konuşmada, 'Mümtaz Peker'in 'Bir Aydınlanma Devrimcisi: Hasan Âli Yücel' adlı kitabında da değindiği gibi özetle Anadolu'nun kötü talihini yenmek amacıyla köy enstitülerini yaşama geçiren, dünya klasiklerini dilimize kazandırarak düşünsel ufkumuzu genişleten Hasan Âli Yücel, yalnızca bir bakan değil; Cumhuriyetin, akla, bilime ve insan onuruna dayalı eğitim anlayışının simge ismidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim konusundaki görüşlerini çok iyi analiz eden Hasan Âli Yücel; çağdaşlaşmayı, gerçekleşecek aydınlanma eğitimini, kurallarını uygulayarak yaşayan bir toplum oluşturmayı hedeflediği için eğitim örgütlenmesine, tek bir yurttaş kalmayana değin, herkesin eğitilmesi olarak görüyordu' değerlendirmesinde bulundu.

'HASAN ÂLİ YÜCEL'İN, İSMAİL HAKKI TONGUÇ'UN DİKTİĞİ FİDANLAR MEYVESİNİ VERİYOR'

Anma programı çerçevesinde katılımcılarla bir araya gelen Yazar Dr. Alper Akçam, gerçekleşen söyleşide çarpıcı açıklamalar gerçekleştirdi. Bugün Türkiye'nin ve çevre coğrafyaların içerisinde bulunduğu kargaşa göz önünde bulundurulduğunda Hasan Âli Yücel'in savunduğu düşüncelerinin ne kadar yaşamsal olduğunun bir kez daha anlaşılacağını söyleyen Dr. Akçam, 'Hasan Âli Yücel, ben batı ve doğu diye bir fark bilmiyorum diyen bir insandır, bir devrimci cumhuriyetçidir. Emperyalizmin doğu üzerine, az gelişmiş ülkeler üzerine olan baskısını, zorbalığını, her türlü yamyamlığını gözden uzak tutmaya çalışıyorlar. Kurtuluş savaşını kültür devrimiyle taçlandıran Hasan Âli Yücel'in eğitim politikaları, köy enstitüleri ve bir doğu kültüründen çıkmış olan batı kültürünü de kavrayan ama ayaklarını bu coğrafyaya basan bir doğu kültürüydü. Bu doğu kültürü, Mevlana'dan Goethe'ye uzanan evrensel bir bakış açısından güç alarak büyüdü, güçlendi ve bugün hala yeryüzünün egemenlerine kafa tutuyor. Hasan Âli Yücel'in, İsmail Hakkı Tonguç'un diktiği fidanlar, attığı tohumlar meyvesini veriyor ve Türkiye bugün emperyalizme karşı direniyor. Hasan Âli Yücel'i anmak kadar güzel bir şey olamaz' şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Yazar Dr. Alper Akçam, değerli programı gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Ayrıca Hasan Âli Yücel'i anma programına katkılarından dolayı YKKED Bursa Şubesi Hasan Âli Yücel Mandolin Orkestrası Şefi Dilek Sevüktekin Görgülü ve Yazar Dr. Alper Akçam'a Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.