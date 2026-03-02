İzmit Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen iftar programında buluşturdu. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, 'Sokakta başımız dik yürüyoruz, bunu kahramanlarımızın fedakârlığına borçluyuz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri anlamlı bir iftar programında bir araya getirdi.

Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Program kapsamında geleneksel Hacivat ve Karagöz perde oyunu da sahnelendi.

Başkan Hürriyet konuşmasında, Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, 'Bu sofrada gerçek kahramanlarımızla bir araya gelmek bizim için büyük bir şeref. Sizlerin babaları, eşleri ve kardeşleri bu topraklar için canlarını ortaya koydu. Onlara minnetimizi yüz yüze ifade edebilmek çok kıymetli. Unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcu' dedi.

Hürriyet, ayrıca belediyenin Şehit ve Gazi Birimi aracılığıyla ailelerle sürekli iletişim kurduklarını ve çeşitli destek hizmetleri sunduklarını ifade etti.

CHP Kocaeli İl Başkanı Arcan ise, 'Şehit ve gazilerimiz bu toprakların sessiz ama gür sesli kahramanlarıdır. Onların fedakârlığı sayesinde bugün huzur içinde iftar yapabiliyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum' dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Arlı da, 'Fatma Başkan her zaman yanımızda oldu. Geleneksel iftar programı sayesinde hem birlikteliğimizi pekiştiriyor hem de minnetimizi gösteriyoruz' diye konuştu. Program, katılımcıların sohbetleri ve birlik mesajlarıyla sona erdi.