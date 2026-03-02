Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

MERSİN(İGFA) - Kentin dört bir yanında çocuklar için sahnelenen 'İki Bavul Dolusu' adlı eğlenceli oyun, bu kez Mezitli Çocuk Kampüsü Çok Amaçlı Salon'da ilkokul öğrencileri için sahnelendi.

Mezitli Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu öğrencileri, etkinlik kapsamında önce dostluk, empati ve paylaşmanın öneminin eğlenceli ve düşündürücü bir dille aktarıldığı 'İki Bavul Dolusu' isimli tiyatro oyununu izledi.

Ardından kampüs bahçesine park eden Büyükşehir'in Gezici Kütüphanesi 'Kitobüs'ü yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, kütüphane kuralları hakkında bilgi aldılar. Büyükşehir'in sanat ve edebiyatı bir araya getiren etkinliği sayesinde çocuklar, keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

ESER: 'ÇOCUKLAR İLK DEFA GEZİCİ KÜTÜPHANE İLE KARŞILAŞTIKLARI İÇİN ÇOK MUTLULARDI'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Kitobüs'te görev yapan Nurdane Eser, 'Bugün Mezitli Çocuk Kampüsü'ne ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çocuklar tiyatro oyununu izledikten sonra, Gezici Kütüphane aracımızı gezdiler.

Kitapları incelediler. Onlara kütüphane kurallarını anlattık. Çocuklar ilk defa Gezici Kütüphane ile karşılaştıkları için çok mutlulardı. Eğlendiler ve güzel bir gün geçirdiler' dedi.