Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında 'İç Kontrol ve Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitime Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve belediye personeli katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, kurumsal gelişimi güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda belediye konferans salonunda 'İç Kontrol ve Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından görevlendirilen eğitmen Taner Erarslan'ın verdiği programda; kamu mali yönetiminde iç kontrol sisteminin önemi, risk yönetimi, görev ve sorumluluk bilinci, etik ilkeler ve kurumsal farkındalık konuları ele alındı. Eğitimde, iç kontrol mekanizmasının mali, planlama, uygulama ve denetim süreçlerini kapsayan bütüncül bir yönetim anlayışı olduğu vurgulandı.

Programın, personelin mevzuata hakimiyetini artırmak, hizmet süreçlerinde etkinlik ve verimliliği güçlendirmek, kamu kaynaklarının doğru ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Sunum ve değerlendirme bölümlerinin ardından eğitim tamamlandı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli gelişim ilkeleri doğrultusunda insan kaynağına yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade ederek eğitmen Taner Erarslan'a teşekkür etti ve plaket takdiminde bulundu.