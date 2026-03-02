Nilüfer Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu Nilüfer Ramazan Sokağı, Muşlular Gecesi'ne ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Ramazan Sokağı'ndaki program, geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterisiyle başladı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gösteri, Ramazan Sokağı'na neşeli anlar yaşattı. Miniklerin kahkahaları meydanı doldururken, aileler de keyifli anlara ortak oldu.

Gösterinin ardından Bursa Muşlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 'Muşlular Gecesi' başladı. Muşlu hemşehrilerin bir araya geldiği gecede, sahne alan sanatçıların seslendirdiği eserler eşliğinde katılımcılar doyasıya eğlendi. Türk Halk Müziği'nin sevilen eserleri ve Muş yöresine ait türküler meydanda yankılanırken, memleket ezgileri geceye damgasını vurdu.

Ailelerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Muşlu hemşerilerin dayanışmasının güzel bir örneği sergilendi. Nilüfer Ramazan Sokağı, farklı yörelerin kültürlerini buluşturan etkinlikler ve sevilen sanatçıların konserleriyle Ramazan ayı boyunca vatandaşları bir araya getirmeye devam edecek.