ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 1 Mart-31 Mart 2026 tarihleri arasında verilmesi gerektiğini açıkladı.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek. Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri ya da birkaçından oluşan mükellefler ise beyannamelerini, Hazır Beyan Sistemi üzerinden Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla vergi dairesine gitmeden verebilecek. Sisteme 7 gün 24 saat erişim sağlanabiliyor.

2025 yılında elde edilen gelirlere ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin; ilk taksiti ve damga vergisi 31 Mart 2026'ya kadar, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2026'ya kadar ödenecek.