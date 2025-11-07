Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin 'Müstakil Düşünceler Konferansı'nın bu ayki konuğu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz oldu. 'Dünya ekonomisinde son durum ve beklentiler' konulu konferans, Bursa iş dünyası temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Müstakil Düşünceler Konferansları'nın, MÜSİAD'ın ilke ve vizyonunu yansıtan önemli bir düşünce platformu olduğunu belirterek 'Bu program serisini, iş dünyamızın üretim ve ticaretin yanı sıra; düşünce, vizyon ve stratejik bakış açısıyla da gelişmesi amacıyla başlattık. Bize göre ekonominin sürdürülebilirliği, düşünce ve strateji üretme kabiliyetiyle mümkündür.Bu kapsamda Müstakil Düşünceler Konferanslarımız, ortak aklın üretildiği, fikirlerin paylaşıldığı ve geleceğe yön verecek perspektiflerin şekillendiği bir platform haline geldi' ifadelerini kullandı.

'YERLİ VE MİLLİ KALKINMA VİZYONUYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Günümüzde küresel ekonominin belirsizliklerle dolu bir süreçten geçtiğini belirterek, enerji fiyatlarından tedarik zincirlerine kadar pek çok değişkenin üretim gücünü doğrudan etkilediğini ifade eden Başkan Şenocak, 'Böylesi bir tabloda sağlam veriyle, güçlü analizle ve doğru stratejiyle yol almak her zamankinden daha kritik hale geldi. MÜSİAD Bursa olarak bizler de bu anlayışı rehber edinerek, üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliğini merkeze alan yerli ve milli kalkınma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı

Konferansın konuğu Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da sunumunda küresel ekonomik dengeleri ve Türkiye'nin 2025 perspektifini kapsamlı biçimde değerlendirdi. Konuşmasında ABD-Çin ticaret savaşlarının küresel ekonomide yarattığı dengelere de dikkat çeken Eryılmaz 'Avrupa, Türkiye açısından önemli bir ticaret partneri. Ancak küresel ticarette dengeler değişiyor; bu nedenle ihracat stratejimizi yalnızca Avrupa'ya odaklı tutmak artık yeterli değil. Çin'in ABD'ye satamadığı yüksek arzı Avrupa pazarına yönlendirmesi, önümüzdeki dönemde Avrupa'da rekabeti ciddi biçimde artıracak. Bu durum, hem Türk üreticilerini hem de Avrupa sanayisini doğrudan etkileyecek. Dolayısıyla Türkiye'nin, ihracat rotasını çeşitlendirerek Amerika başta olmak üzere alternatif pazarlara daha fazla yönelmesi büyük önem taşıyor. Avrupa da bu süreçte kendi üretimini korumaya yönelik yeni tedbirler almak zorunda kalacak.' diye konuştu.

'BURSA İŞ DÜNYASININ DİNAMİZMİ BENİ MUTLU ETTİ'

Programdan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Eryılmaz, 'MÜSİAD Bursa'nın vizyoner üyeleriyle bir araya gelmek çok değerliydi. Dünya ekonomisindeki gelişmeleri ve beklentileri interaktif bir şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Bursa iş dünyasının dinamizmini ve ilgisini görmek beni ayrıca mutlu etti. Bu verimli organizasyon için Sayın Başkan Alparslan Şenocak'a ve yönetimine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından interaktif bir formatta ilerleyen konferansta, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz katılımcıların sorularını detaylı biçimde yanıtladı.

Program, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak'ın teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.