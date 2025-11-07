TÜİK verilerine göre, hizmet ve ticaret sektörlerinde en çok enerji tüketimi toptan-perakende ticaret faaliyetlerinde gerçekleşti. Elektrik, toplam tüketimin yüzde 57'sini oluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 'Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri 2024' bültenine göre, sektörde toplam nihai enerji tüketimi 501 bin 104 terajul olarak gerçekleşti. Araştırma, örnekleme yöntemiyle seçilen 13 bin 455 girişim üzerinden bilgisayar destekli web görüşmeleriyle yürütüldü.

Alt sektörler bazında en büyük payı yüzde 28,9 ile 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektörü aldı. Bu alanı yüzde 22 ile 'kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik' ve yüzde 15 ile 'konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' izledi.

ELEKTRİK TÜKETİMİ 286 BİN 867 TERAJUL

Enerji kaynaklarına göre dağılımda ise elektrik yüzde 57,2'lik payla (286 bin 867 terajul) ilk sırada yer aldı. Elektriği yüzde 33,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,7 ile petrol ürünleri takip etti.

Enerji tüketiminin en yoğun olduğu toptan ve perakende ticaret sektöründe, elektrik yüzde 75,7 ile en çok kullanılan enerji kaynağı oldu. Bu sektörde elektrikten sonra doğal gaz (yüzde 14,8) ve petrol ürünleri (yüzde 4,8) geldi.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında veri merkezlerinde toplam 645 gigawatt-saat (GWh) elektrik tüketimi gerçekleşti.