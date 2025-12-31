Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, üretimden diplomasiye, eğitimden sosyal sorumluluğa uzanan geniş bir yelpazedeki faaliyetleriyle 2025 yılını 'Atılım ve Dayanışma Yılı' olarak geride bırakıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa ekonomisinin lokomotif sivil toplum kuruluşlarından MÜSİAD Bursa'nın 2025 yılı performansını değerlendiren Şube Başkanı Alparslan Şenocak, küresel belirsizliklerin gölgesinde geçen bir yılda, sadece zorlukları konuşmak yerine çözüme odaklandıklarını belirtti. Şenocak, 'Bugün ana kadememiz ve dinamik Genç MÜSİAD teşkilatımızla birlikte, Bursa'nın üretim ve yatırım iklimine güven veren, her geçen gün büyüyen güçlü bir aileyiz. Yıl boyunca üyelerimizin ticaret hacmini geliştirecek stratejik adımlar atarken, toplumsal dayanışmayı da asla ihmal etmedik' dedi.

'KOOPERATİFÇİLİĞİ GÜNÜMÜZE UYARLAYARAK YENİ BİR BAKIŞ SUNUYORUZ'

2025 yılında yürütülen çalışmalara değinen Başkan Şenocak, 'Bir yandan iş dünyamızın çözüm arayışlarını somut başlıklarda derinleştirdik; diğer yandan gençlerimizi dönüşümün merkezine aldık' dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUİMER) iş birliğiyle gerçekleştirilen Kooperatif Çalıştayı'na da değinen Şenocak, 'Gerçekleştirdiğimiz güç birliğiyle akademiyi ve iş dünyasını aynı zeminde buluşturarak, kooperatifçilik modelini, ortaklık kültürü ve girişim sermayesi perspektifiyle günümüze uyarlıyoruz. 2025 sonunda düzenlediğimiz çalıştayda da, kişilerin birbiriyle dayanışmasını ve iş birliğini esas alan, konut ve iş yeri ediniminden sosyal kooperatifçiliğe uzanan yenilikçi yaklaşımları ele aldık. Kooperatifçilik anlayışına modern bir bakış açısı getirerek yeni bir kapı aralıyoruz. 2026'da bu konuyu çalıştaylar ve ortak çalışma başlıklarıyla güçlendirerek, sahada uygulanabilir modelleri çoğaltmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

GENÇLER SAHADA, SANAYİYLE YAN YANA

ECOLOGICS projesine de değinen Şenocak, 'Bu projede gençlerimiz dijital dönüşüm eğitimlerinin yanı sıra sanayi firmalarımızla eşleşerek sahaya indi, gerçek problemler üzerinde çalıştı. Sürdürülebilirlik, yapay zekâ ve dijital dönüşüm başlıklarında geliştirilen öneriler, Bursa sanayisinin dönüşüm gündemine doğrudan temas etti. 2026'da hedefimiz bu modeli büyütmek ve daha fazla genci, daha fazla işletmeyi sürecin doğal paydaşı haline getirmektir' dedi. Gençliğin enerjisinin Bursa'nın üretim tecrübesiyle buluşmasının kendileri için stratejik bir başlık olduğunu vurgulayan Şenocak, Genç MÜSİAD'ın Bursa'da gerçekleştirdiği 54. Genel İdare Kurulu toplantısına değinerek, 'Bu organizasyonla Bursa'nın girişimcilik iklimini Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç iş insanlarımızın vizyonu ve heyecanıyla aynı zeminde buluşturduk.Açılışa T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı da gençliğe verilen önemi ortaya koydu. 2026'da Genç MÜSİAD'ımızın 3T odaklı buluşmalarını ve iş geliştirme çalışmalarını daha fazla desteklemeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI TEMASLARLA TİCARİ BAĞLANTILARIMIZI GENİŞLETTİK'

Şube diplomasisi ve uluslararası temasların 2025 gündeminde geniş yer tuttuğunu belirten Şenocak, üyelerin yeni pazarlara erişimi için yıl boyu B2B odaklı şube ziyaretleri gerçekleştirdiklerini vurguladı. 'Anadolu Ekonomi Diplomasisi' kapsamında Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı Bursa'da ağırlayarak yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade eden Şenocak, Almanya'ya düzenlenen 25 kişilik heyet ziyaretiyle de Münih-Nürnberg-Berlin hattında fuar katılımları ve B2B görüşmeleriyle önemli ticari bağlantılar kurduklarını belirtti.

'DÜŞÜNEN VE STRATEJİ ÜRETEN BİR İŞ DÜNYASI HEDEFLİYORUZ'

Yıl boyunca yürütülen 'Müstakil Düşünceler' konferans serisi ve Sektör Kurulları Buluşmalarıyla, üyelerin gündemi doğru okumalarını ve sahadan gelen ihtiyaçların ortak akılla değerlendirilmesini önemsediklerini belirten Başkan Şenocak 'Ticaretin yanında düşünen ve strateji üreten bir iş dünyası hedefliyoruz. Bu istişare kültürümüzün önemli duraklarından birinde de Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulumuzun ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Gümen'i üyelerimizle bir araya getirdik; sektördeki güncel gelişmeleri ve çözüm başlıklarını değerlendirdik.' ifadelerini kullandı.

Eğitim ve insan kaynağı alanında yürüttükleri çalışmalara değinen Şenocak, Meslek Lisesi Hamilik Projesi kapsamında 2025'te okul ziyaretleri ve konferanslar gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Okul yönetimlerimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle istişareler yaptık; hamisi olduğumuz okulların öğrencilerini teknik gezilerle iş dünyasıyla buluşturduk' dedi.

2026 VİZYONU: REKABET, DÖNÜŞÜM, DAYANIŞMA

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Şenocak, 'Önümüzdeki dönemde üyelerimizin rekabet gücünü artıracak, finansmana erişim ve maliyet yönetimi başlıklarında yol gösterici çalışmalarımızı güçlendireceğiz. İhracat bağlantılarımızı B2B odaklı programlarla daha da genişletirken, şube diplomasisi ve ekonomi diplomasisi hattını yeni iş birlikleriyle büyüteceğiz. BUİMER ile yürüttüğümüz kooperatifçilik çalışmalarını daha somut çıktılarla ileri taşıyacak; ECOLOGICS gibi gençliği yeşil ve dijital dönüşümle buluşturan projeleri genişleterek Bursa'da kurduğumuz iş birliği modelini geliştirmeyi sürdüreceğiz. Karz-ı Hasen ve Zimem Defteri gibi dayanışma mekanizmalarımızla da gönül birliğimizi daha güçlü şekilde yaşatmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.