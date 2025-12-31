Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçede kurulan pazar yerlerinde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ile ortak bir protokole imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi'de yaşayan vatandaşlara 7/24 daha nitelikli hizmet sunmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, pazar yerlerindeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ile iş birliği yaptı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu arasında başkanlık makamında imzalanan protokol kapsamında, ilçede kurulan pazar yerlerinin daha çağdaş, düzenli ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Pazar Yerleri Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 8. bendine istinaden, pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetlerin belirli süreli protokollerle meslek kuruluşları eliyle yürütülebilmesine imkan tanınıyor.

Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında hazırlanan ortak protokol sayesinde, Osmangazi ilçesindeki pazar yerlerinde hizmet kalitesi daha da artırılacak. Ayrıca ilçe genelinde yapılan araştırmalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları görüşleri ile vatandaşların talepleri doğrultusunda pazar yerlerinde düzeninin temin edilmesi için meyve ve sebze pazarlarının bazı hizmetlerinin Bursa Seyyar Pazarcılar Odasına yaptırılması sağlanacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi İlçesi'nde hizmet kalitesini arttıracak protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.