Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nda yer alan kooperatifler, AB kırsal kalkınma destek programı IPARD’ın bilgilendirme toplantısına katıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, kadınların üretime katılımını desteklemek, el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda Eylül 2022’de açtığı Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, kadın girişimine ivme kazandıracak bir programa katıldı.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen IPARD-Hibe Destekleri Kırsal Kalkınma Programı kapsamında verilen toplantıda katılımcılara üreticileri ve kırsal işletmeleri modernize etme, tarım ve gıda sektöründe kalite ve hijyen standartlarını yükseltme, kırsal bölgelerde istihdam yaratma ve göçü azaltma, yenilenebilir enerji, çevre ve sürdürülebilir üretim yatırımlarına teşvik etme amacıyla uygulanan hibe programı hakkında bilgi verildi. Kadın kooperatifleri, program sayesinde üretim kapasitelerini artıracak, modern ekipmanlara kavuşacak ve ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırabilecek.