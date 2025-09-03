Konya Karatay Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, aldığı uzmanlık eğitimleriyle olası afet ve acil durumlara hazırlığını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - 2025 yılı boyunca devam edecek eğitimlerin ardından, ekip, yıl sonunda gireceği AFAD akreditasyon sınavını da başarıyla tamamlaması halinde resmi olarak yetkilendirilecek.

Karatay Belediyesi ile Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) İktisadi İşletmesi iş birliğinde, AFAD Konya İl Müdürlüğü uzmanlarının katkısıyla verilen eğitimlerde ekipler sahaya hazırlanıyor.

Karatay Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 60 kişilik ekip, bugüne kadar “Afet ve Yangın Eğitimi” ile “Arama ve Kurtarma Eğitimi”ni başarıyla tamamladı. Ekipler şimdi de “Temel İple Erişim Eğitimi Seviye-1” eğitimi ile yüksekte çalışma gerektiren görevlerde ip destekli erişim sistemlerini güvenle kullanmayı öğreniyor.

EKİPLER RESMİ OLARAK YETKİLENDİRİLECEKLER

AFAD uzmanları tarafından yürütülen eğitimlerde; afet psikolojisi, ilk yardım, arama-kurtarma teknikleri, olay yeri yönetimi gibi birçok başlıkta teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor. Eğitimler sonunda Karatay Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi’nin yalnızca Karatay’da değil, ülke genelindeki afet bölgelerinde de görev yapabilecek yeterliliğe ulaşması hedefleniyor.

2025 yılı boyunca sürecek eğitimlerin ardından ekip, AFAD akreditasyon sınavına girerek resmen yetkilendirilmiş olacak.

KILCA: EĞİTİMLERLE EKİBİMİZİN YETERLİLİĞİ ARTIRILIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, afetlere karşı hazırlıklı olmayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Bu amaçla kurdukları Arama ve Kurtarma Ekibi’nin aldığı eğitimlerle her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Başkan Kılca, vatandaşların güvenliği ve sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi. Kılca, olası bir afet ya da acil durumda ekibin hızlıca sahaya ineceğini, en doğru yöntemleri uygulayacağını ve ihtiyaç duyulan her yerde etkin şekilde görev yapacağını kaydetti. Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibimiz, yalnızca ilçemizde değil, ülkemizin her köşesinde görev yapabilecek donanıma kavuşacak. Bizler, her zaman hazırlıklı olmayı, insanımızın yanında durmayı ve zor zamanda onların umutlarını yeşertmeyi sürdüreceğiz.” dedi.